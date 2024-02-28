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Под прицелом

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Побочное решение: спрогнозированы сроки окончания кризиса в Красном море

Побочное решение: спрогнозированы сроки окончания кризиса в Красном море

Если бы ЕС получал нефть из России по «Дружбе» и другим трубопроводам, как это было раньше, то ценность узкого прохода в южной части Красного моря не возросла бы настолько, чтобы привлечь внимание хуситов-повстанцев, и единственный судоходный маршрут не превратился бы в эффективный инструмент шантажа.

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