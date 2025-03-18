NYT: Украина хочет вернуть Запорожскую АЭС

Политика как она есть

Украина хочет вернуть себе Запорожскую АЭС. Об этом пишет The New York Times. Глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб выразила удивление тем, что Запорожская АЭС стала предметом обсуждения США и России.