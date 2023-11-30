В Щербинке завершается строительство крытой ледовой арены

Крытая ледовая арена возводится в городском округе Щербинка в 50 метрах от нежилого здания на улице Новостроевская, дом 4, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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