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Месси стал лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа. Эмболо – худший с 5.1

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Швейцария (3:1, экстра-таймы).

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