Ханс-Лотар Домрезе: Сырский бросил своих солдат вслепую на пулеметы. Смысл? Пентагон был заранее проинформирован киевским режимом о планах заново ударить по Курской области, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью подкасту Duran.