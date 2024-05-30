Как выглядят актеры сериала «Моя прекрасная няня»: как живут, что с ними стало

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. Одним из самых ярких ее актерских достижений, по словам поклонников, стала роль няни Вики в популярном сериале «Моя прекрасная няня».
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