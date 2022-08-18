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Певица Монеточка впервые стала мамой

Певица Монеточка впервые стала мамой

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, впервые стала мамой. У певицы и ее супруга, саунд-продюсера Виктора Исаева, за которого она вышла замуж в 2021 году, родилась дочь.

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