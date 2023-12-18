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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике об 1:1 с «Лиллем»: «ПСЖ» играл хорошо 80 минут, но потом потерял контроль. Обидно»

Энрике об 1:1 с «Лиллем»: «ПСЖ» играл хорошо 80 минут, но потом потерял контроль. Обидно»

– Вы огорчены? – Не знаю, можно ли говорить о разочаровании. Мы играли хорошо на протяжении 80 минут, но потом потеряли контроль, не справлялись с давлением «Лилля».

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