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Татар-информ

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В Венесуэле организуют производство по сборке спецтехники «КАМАЗ»

В Венесуэле организуют производство по сборке спецтехники «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» и J.C. International 2004 C.A. подписали меморандум о создании в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси, произведенных челнинским автогигантом.

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