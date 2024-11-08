В Венесуэле организуют производство по сборке спецтехники «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» и J.C. International 2004 C.A. подписали меморандум о создании в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси, произведенных челнинским автогигантом.
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