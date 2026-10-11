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Царьград

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Цыбульский: агропром Поморья превысил 16 млрд рублей в 2023 году

Цыбульский: агропром Поморья превысил 16 млрд рублей в 2023 году

В Архангельской области в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» до 2030 года откроют 28 агротехнологических классов, сообщил губернатор Александр Цыбульский в поздравлении с профессиональным праздником.

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