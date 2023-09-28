Это ненормально: 8 причин, почему женщине больно во время секса, и что с этим делать

Многие люди стесняются обсуждать секс даже со своими вторыми половинками. Однако, чтобы получать удовольствие в постели, нужно научиться откровенно и честно заявлять о своих желаниях или неприятных ощущениях.
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