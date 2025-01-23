Путин меняет правила игры для теневого танкерного флота

Владельцев танкерного флота России ждут новые правила игры. После катастрофы в Черном море, которая привела к выбросу тонн мазута в акваторию и на побережье, президент Владимир Путин принял решение провести большую ревизию.
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