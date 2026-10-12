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Новости Липецка

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Дзюдоистка Саргсян из Липецка завоевала бронзу всероссийских соревнований

Дзюдоистка Саргсян из Липецка завоевала бронзу всероссийских соревнований

В соревнованиях по дзюдо в Вышнем Волочке участвовали 468 спортсменов из 25 регионов. Липчанка Алина Саргсян стала призёром в весовой категории до 70 кг, победив Камиллу Кикабидзе в утешительном поединке.

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