Дзюдоистка Саргсян из Липецка завоевала бронзу всероссийских соревнований

В соревнованиях по дзюдо в Вышнем Волочке участвовали 468 спортсменов из 25 регионов. Липчанка Алина Саргсян стала призёром в весовой категории до 70 кг, победив Камиллу Кикабидзе в утешительном поединке.
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