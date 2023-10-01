ВС РФ уничтожили боевиков «Азова» на краснолиманском направлении

ВС России уничтожили 50 украинских бойцов, в том числе боевиков из спецбригады «Азов»*. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук.
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