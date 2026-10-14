China’s imports of coal fell in September by 6% from a year earlier, customs data showed on Wednesday, as Chinese inventories remain robust, supply from key exporter Indonesia remains restricted, and import prices jump.
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