Автоверсты

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Снимаем обшивки дверей и смотрим на картину изнутри

Снимаем обшивки дверей и смотрим на картину изнутри

﻿﻿Привет друзья. Сегодня мы наглядно сравним методы реализации двух разных производителей автомобилей по пыле- и влагостойкости дверей, а конкретно посмотрим на отличия двух автомобилей одного класса, выпущенных в одно и то же время: Hyundai Getz, выпускавшийся с 2002 по 2011 год Volkswagen Polo 4 выпускался с 2002 по 2009 год Обе модели являются представителями хэтчбека В-сегмента, так что роскоши и роскоши ждать не стоит, но в принципе можно посмотреть, как производитель организует такие мелочи, как защита от пыли и влаги, если кому интересно.

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