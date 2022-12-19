Снимаем обшивки дверей и смотрим на картину изнутри

﻿﻿Привет друзья. Сегодня мы наглядно сравним методы реализации двух разных производителей автомобилей по пыле- и влагостойкости дверей, а конкретно посмотрим на отличия двух автомобилей одного класса, выпущенных в одно и то же время: Hyundai Getz, выпускавшийся с 2002 по 2011 год Volkswagen Polo 4 выпускался с 2002 по 2009 год Обе модели являются представителями хэтчбека В-сегмента, так что роскоши и роскоши ждать не стоит, но в принципе можно посмотреть, как производитель организует такие мелочи, как защита от пыли и влаги, если кому интересно.