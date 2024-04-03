Гран При Турции может вернуться в Формулу 1 с 2026 года

Getty Images / Red Bull Content PoolКомпания Can Bilim Egitim Kurumlari была назначена новым оператором трассы Istanbul Park, которая в период с 2005 по 2021 год приняла девять Гран При Формулы 1, а также гонки прохдили в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса.