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Гран При Турции может вернуться в Формулу 1 с 2026 года

Гран При Турции может вернуться в Формулу 1 с 2026 года

Getty Images / Red Bull Content PoolКомпания Can Bilim Egitim Kurumlari была назначена новым оператором трассы Istanbul Park, которая в период с 2005 по 2021 год приняла девять Гран При Формулы 1, а также гонки прохдили в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса.

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