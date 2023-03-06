Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

Замдиректора Государственного управления по освоению космоса КНДР Пак Кён Су заявил сегодня в беседе с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.
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