Северокорейские инженеры создали двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос

Замдиректора Государственного управления по освоению космоса КНДР Пак Кён Су заявил сегодня в беседе с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что северокорейским инженерам удалось создать двигатель для ракеты-носителя с целью отправки своих спутников в космос.