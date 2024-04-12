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Основная причина, по которой женщины уходят навсегда. Это не деньги, не эмоции и не бабочки в животе

Основная причина, по которой женщины уходят навсегда. Это не деньги, не эмоции и не бабочки в животе

На одном популярном портале завирусилась тема «Что стало последней каплей в ваших отношениях?». Очень интересно было почитать, из-за чего именно прервались отношения через год, через пару лет, а иногда даже и очень длительные, те, что держались десятилетиями.

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Комментарии
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Марина Трянина
да... муж сказал, что в качестве жены я ему не нужна, я ему нужна в качестве партнера, и что он хочет жить так, как ему хочется....
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7 час.

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