Поставка яиц из других регионов налажена в Приморье

В Приморье налажена политика сдерживания роста цен на куриное яйцо. На сегодняшний день край обеспечен этим диетическим продуктом на 53%, остальной объем завозится из других регионов, основной поставщик яиц — Иркутская область, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Минсельхоз Приморского края.