Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Поставка яиц из других регионов налажена в Приморье

Поставка яиц из других регионов налажена в Приморье

В Приморье налажена политика сдерживания роста цен на куриное яйцо. На сегодняшний день край обеспечен этим диетическим продуктом на 53%, остальной объем завозится из других регионов, основной поставщик яиц — Иркутская область, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Минсельхоз Приморского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх