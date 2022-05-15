ПИЦЦА В УТЕШЕНИЕ. Касаткина не сумела реализовать матчбол в полуфинале римского турнира

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА В воскресенье в столице Италии состоялись интереснейшие финалы. В женском турнире WTA 1000 встречались Ига Свентек и Онс Жабер, имевшие к этому моменту победные серии из 27 и 11 матчей соответственно.