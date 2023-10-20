Президент Владимир Путин поручил предусмотреть средства на возведение в Смоленске университетского кампуса

На реализацию первой очереди масштабного проекта в Смоленске направят не менее 6 миллиардов рублей Президент России Владимир Путин поручил правительству страны предусмотреть финансирование на создание в Смоленске университетского кампуса.
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