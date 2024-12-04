Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критикует администрацию США за требование к Украине снизить призывной возраст, что, по его мнению, свидетельствует о равнодушии к жизням молодых украинцев.
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