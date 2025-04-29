Фото молдавских ветеранов видят жители крупнейших городов России

Фотографии молдавских ветеранов Великой Отечественной войны представлены на медиафасадах крупнейших городов России в рамках масштабного медиапроекта, приуроченного к 80-летию Великой Победы, передает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии