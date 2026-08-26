В России выступили за создание министерства по делам женщин, семьи и детей

Новое ведомство должно объединить разрозненные меры поддержки и взять на себя широкий круг задач ЛДПР выступила с инициативой о создании в России министерства по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила РИА Новости сенатор и советник главы центрального аппарата ЛДПР Елена Афанасьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии