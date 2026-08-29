Смешные мемы и картинки про конец лета

Конец лета — это, конечно, вообще не смешно, а вот мемы и картинки про конец лета — это очень смешно! У нас для вас две новости: одна хорошая, другая — очень хорошая! Во-первых, до начала лета осталось каких-то три дня и жалкие девять месяцев.
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