WSJ: Франция и Британия в СБ ООН не хотели использовать право вето против США

В ходе голосования в Совете безопасности ООН Великобритания и Франция не захотели использовать право вето против США, хотя могли ветировать предложенный американской стороной документ, сообщает The Wall Street Journal.
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