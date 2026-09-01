«Текнолоджия»: после слов «в Пакистане точно нет недостатка в талантах» беспилотный автомобиль эффектно врезался в полицейскую машину

Журналист хвалил местных инженеров во время демонстрации экспериментальной машины с ИИ, но уже через несколько секунд технология решила устроить краш-тест В Сети завирусилось видео из Пакистана, в котором журналист демонстрирует экспериментальный беспилотный электромобиль.
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