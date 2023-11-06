Как сообщают СМИ, сегодня возрастная примадонна покинула Москву и отбыла в другую страну.
Пугачёва уехала из России. Почему не в СИЗО?
Комментарии
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Мария Беликова
А Эрнст не русский? Вроде как физиономия вполне тамбовская.
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1 д.
Владимир Негода
а копни глубже - израиль везде ....
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1 д.
Лидия
Что-то она напоминает мне крысу, снующую туда-сюда. Поезд её уже ушёл, могла остаться в памяти как великая певица, а запомнится крыской. Я один раз в жизни была на её концерте, от неё и её песен шёл холод, больше не ходила. А вот на концерте Малинина плакала, так душу растревожил. А Басков чистая радость и восторг.
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1 д.
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