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Акции компании Farmmi взлетели на 350% благодаря трейдерам мемкоина

Акции компании Farmmi взлетели на 350% благодаря трейдерам мемкоина

Акции Farmmi в среду подскочили на 350% после того, как трейдеры активно скупали мемкоин, связанный с ончейн-версией акций этой компании в Robinhood Chain.

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