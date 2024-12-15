Психолог Алексеева дала советы, как не поправиться за новогодние праздники

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Клинический психолог Маргарита Алексеева объяснила, почему не стоит устраивать гонку на похудение в преддверии Нового года, а также рассказала, как не впадать в крайности во время праздничных каникул.
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