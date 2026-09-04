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Омск

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Банкротный «Омскгоргаз» прекращает работу с 1 октября: абонентов передадут

АО, признанное банкротом в 2023 году, разослало квитанции с уведомлением о прекращении деятельности.

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