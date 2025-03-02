Песков счел политическую волю Путина и Трампа условием нормализации отношений

Москва и Вашингтон смогут достаточно быстро и успешно наладить двусторонние отношения при условии сохранения соответствующей политической воли российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
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