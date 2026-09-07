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Бизнес журнал. Урал

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К ЧОП «Мечел» подали иск о банкротстве на 69 млн рублей

К ЧОП «Мечел» подали иск о банкротстве на 69 млн рублей

Сумма требований налоговой службы к ООО «ЧОП «Мечел» превышает 69 млн рублей. Суд рассмотрит обоснованность заявления о банкротстве компании 22 октября 2026 года.

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