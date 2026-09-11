Тарифы на электроэнергию для бизнеса в ЦФО выросли до 9,4 рубля за киловатт-час

Самые низкие тарифы для бизнеса в ЦФО зафиксированы в Москве — 5,9 рубля за киловатт-час, самые высокие — в Смоленской области, более 9,3 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым