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"Стиляги BAND" раскачает Самарскую филармонию ритмами буги-вуги

"Стиляги BAND" раскачает Самарскую филармонию ритмами буги-вуги

В анонсе государственного очага культуры говорится, что "Стиляги BAND" - коллектив с позитивным зарядом, способный отправить зрителя в путешествие во времени, когда в советскую культуру проникли спасительным глотком свободы ритмы зарубежной эстрады.

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