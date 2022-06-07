"Стиляги BAND" раскачает Самарскую филармонию ритмами буги-вуги

В анонсе государственного очага культуры говорится, что "Стиляги BAND" - коллектив с позитивным зарядом, способный отправить зрителя в путешествие во времени, когда в советскую культуру проникли спасительным глотком свободы ритмы зарубежной эстрады.
В анонсе государственного очага культуры говорится, что "Стиляги BAND" - коллектив с позитивным зарядом, способный отправить зрителя в путешествие во времени, когда в советскую культуру проникли спасительным глотком свободы ритмы зарубежной эстрады.
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