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Посол Бердыев: Россия давала отпор злоупотреблениям США в АТЭС

Посол Бердыев: Россия давала отпор злоупотреблениям США в АТЭС

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Марат Бердыев сообщил, что Москва давала сильный отпор злоупотреблениям Соединенных Штатов Америки во время председательства страны в АТЭС в этом году.

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