Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Марат Бердыев сообщил, что Москва давала сильный отпор злоупотреблениям Соединенных Штатов Америки во время председательства страны в АТЭС в этом году.