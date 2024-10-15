В России расширят трудовые права заемных работников

Частным агентствам занятости запретят направлять заемных рабочих для работы в опасных условиях, на речных и морских судах, в дипломатических представительствах и для восполнения дефицита рабочей силы из-за стачек и забастовок.
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