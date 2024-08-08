Immutable закрывает торговую площадку NFT

События в секторе блокчейнов продолжают привлекать внимание. На фоне низких объемов торговли сеть второго уровня Immutable, известная своим вкладом в NFT и блокчейн- игры, объявила о закрытии своего рынка NFT.
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