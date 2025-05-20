WAM: ОАЭ договорились с Израилем о поставках гумпомощи в сектор Газа

Министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саар провели телефонную беседу, в ходе которой они договорились о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.