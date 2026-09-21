Группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась в войска БПЛА

Из Единого пункта отбора добровольцев на военную службу по контракту, расположенного в Нижнем Новгороде, на этой неделе отправилась в войска беспилотных систем группа новобранцев из Нижегородской, а также Московской, Ярославской, Ростовской, Белгородской, Тульской областей, Пермского края и Ставрополья.