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Нижегородская правда

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Группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась в войска БПЛА

Группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась в войска БПЛА

Из Единого пункта отбора добровольцев на военную службу по контракту, расположенного в Нижнем Новгороде, на этой неделе отправилась в войска беспилотных систем группа новобранцев из Нижегородской, а также Московской, Ярославской, Ростовской, Белгородской, Тульской областей, Пермского края и Ставрополья.

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