Прошли 8 кандидатов: кто в итоге будет участвовать в довыборах депутатов омского горсовета. Из кампании выбыли два человека - вебкамщица Александра Марчук и коммунист Виталий Шанцев.
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Прошли 8 кандидатов: кто в итоге будет участвовать в довыборах депутатов омского горсовета. Из кампании выбыли два человека - вебкамщица Александра Марчук и коммунист Виталий Шанцев.