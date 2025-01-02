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Рогов: в небе над Днепропетровской областью замечены носители ракет Storm Shadow

Рогов: в небе над Днепропетровской областью замечены носители ракет Storm Shadow

В небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов пишет в Telegram-канале.

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