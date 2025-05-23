Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников

Военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из других стран, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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