Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы

Мэр рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и Филатова Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в городских клинических больницах больницах имени Вересаева и Филатова идет капитальный ремонт, после проведения работ в корпусах начнут работать обновленные отделения разных направленностей.
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