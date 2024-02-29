Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы

Мэр рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и Филатова Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в городских клинических больницах больницах имени Вересаева и Филатова идет капитальный ремонт, после проведения работ в корпусах начнут работать обновленные отделения разных направленностей.