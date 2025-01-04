Fashion: Как одевались русские императрицы: Царская мода при дворе - русский, европейский и петербургский стиль

Русские императрицы всегда славились роскошными нарядами, которые они умели носить достойно и величественно, хотя многие царские одеяния были неудобными, тяжелыми, стесняющими движения, а тугие корсеты настолько затрудняли дыхание, что можно было легко потерять сознание.
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