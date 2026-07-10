Samsung начнет выпускать процессоры для ПК: первые подробности о 4-нанометровых Gaia

У Nvidia и Qualcomm может появиться новый конкурентSamsung, по данным южнокорейского ресурса Nate, готовится выйти на новый для себя рынок — компания разрабатывает специализированный ускоритель искусственного интеллекта для персональных компьютеров.
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