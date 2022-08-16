"А это первый шаг … к русскому бунту"

Пэрший крок до российского бунту Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что введение визовых ограничений против россиян будет вместе с санкциями против РФ и оружием для Украины гарантировать победу над «русским миром» на много лет.
Пэрший крок до российского бунту Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что введение визовых ограничений против россиян будет вместе с санкциями против РФ и оружием для Украины гарантировать победу над «русским миром» на много лет.
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