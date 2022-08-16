Театр абсурда

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так "дети-деньги" и не дают это сделать...Точка невозврата....
  • лина любимцева
    США и есть первая и главная в Мире СТРАНА-ТЕРРОРИСТ! Вот из Афганистана ушла, так все равно: на Украине барагозить на...Точка невозврата....
  • Алексей Квартников
    Пора давно всю власть в Ёбурге менять! Куйвашев сейчас снова будет баллотироваться -таким нет места во власти! Таких ..."Гнить" - значит ...

"А это первый шаг … к русскому бунту"

"А это первый шаг … к русскому бунту"

Пэрший крок до российского бунту Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что введение визовых ограничений против россиян будет вместе с санкциями против РФ и оружием для Украины гарантировать победу над «русским миром» на много лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх