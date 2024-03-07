Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. «Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», - сказал российский лидер в своей поздравительной речи.
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