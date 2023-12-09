Экс-биатлонист Васильев заявил, что нельзя ехать на Олимпиаду в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России в нейтральном статусе до участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже, резко выступил против поездки во Францию.